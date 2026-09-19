Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X)
Картридж лазерный HP 27X (C4127X) представляет собой оригинальный высокопроизводительный контейнер, предназначенный для использования с принтерами лазерного типа LJ 4000/4000T/4000N/4000TN/4050. Данное устройство сочетает в себе надежность, высокое качество и предельную простоту установки. С помощью этого картриджа пользователь сможет осуществлять высококачественную и профессиональную печать текстовых документов. Применение картриджа с черными красками HP 27X (C4127X) гарантирует бесперебойную работу принтера и высочайшие результаты печати. Ресурса расходного материала хватает на отпечатку приблизительно 10000 страниц.
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