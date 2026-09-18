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Картридж HP CF214X HP LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712 купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CF214X HP LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712

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Картридж HP CF214X HP LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233709
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х20
Вес, кг.
3.28

Описание товара Картридж HP CF214X HP LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712

Это высокопроизводительное решение для черно-белой лазерной печати, гарантирующее надежную и стабильную работу вашего принтера. Этот черный картридж имеет увеличенную емкость и ресурс в 17 500 страниц, обеспечивая длительное время работы без замены. В комплект поставки входит картридж и упаковка. Размеры картриджа 494х325х196 мм, вес 3,3 кг. Выбирая этот картридж вы выбираете качество и надежность от проверенного производителя.

Отзывы о товаре Картридж HP CF214X HP LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LJ Enterprise M725dn/Enterprise 700 M712dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
17500
Страна производитель
Китай
Описание
Это высокопроизводительное решение для черно-белой лазерной печати, гарантирующее надежную и стабильную работу вашего принтера. Этот черный картридж имеет увеличенную емкость и ресурс в 17 500 страниц, обеспечивая длительное время работы без замены. В комплект поставки входит картридж и упаковка. Размеры картриджа 494х325х196 мм, вес 3,3 кг. Выбирая этот картридж вы выбираете качество и надежность от проверенного производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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