МФУ лазерный Pantum CM1100DW
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Pantum CM1100DW
МФУ лазерное Pantum CM1100DW поддерживает цветную печать, а также позволяет сканировать и копировать документы. Модель способна справляться с интенсивными рабочими нагрузками в офисной, коммерческой, корпоративной среде. За минуту в режиме печати устройство создает до 18 страниц формата А4. Лазерная технология обеспечивает формирование четких отпечатков без искажений. МФУ Pantum CM1100DW подключается к компьютеру по кабелю USB. Организация доступа к Интернету выполняется с помощью сетевого разъема Ethernet (RJ-45) и модуля беспроводной связи Wi-Fi. Для считывания файлов с карты памяти есть кардридер SD. Панель с дисплеем и кнопками гарантирует простое управление доступными параметрами.
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Теги товара: цветные
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Теги товара: цветные
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