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МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый

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МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 4
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 5
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 6
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 7
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 4
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 5
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 6
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 7
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722994
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтер лазерный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2100 страниц, (C/M/Y) — 1100 страниц
Особенности
EOL. Замена - MF752Cdw II
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1100
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
24
Потребляемая мощность при работе, Вт
700
Габариты ШхГхВ, мм
425 х 461 х 430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х53
Вес, кг.
23.6

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый

МФУ Canon i-SENSYS MF752Cdw обеспечивает цветную лазерную печать, сканирование и копирование со скоростью до 33 страниц в минуту. Устройство ориентировано на малый и средний бизнес, где важна четкость графики и текста при создании маркетинговых материалов. Высокое разрешение печати в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет оперативно решать задачи документооборота без потери качества. Модель оснащена однопроходным устройством автоматической подачи документов, что ускоряет оцифровку многостраничных архивов. Управление осуществляется через цветной сенсорный экран с настраиваемой библиотекой приложений для автоматизации рутинных операций. Встроенный модуль двусторонней печати помогает оптимизировать расход бумаги и сократить время на подготовку сложных отчетов. Сетевые возможности включают поддержку Wi-Fi, Ethernet и прямую печать с мобильных устройств через AirPrint или Mopria. Для защиты корпоративных данных предусмотрена функция печати по PIN-коду и современные протоколы шифрования. Компактный корпус позволяет эффективно организовать рабочее пространство, разместив аппарат на столе или тумбе.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтер лазерный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2100 страниц, (C/M/Y) — 1100 страниц
Особенности
EOL. Замена - MF752Cdw II
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1100
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
24
Потребляемая мощность при работе, Вт
700
Габариты ШхГхВ, мм
425 х 461 х 430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Canon i-SENSYS MF752Cdw обеспечивает цветную лазерную печать, сканирование и копирование со скоростью до 33 страниц в минуту. Устройство ориентировано на малый и средний бизнес, где важна четкость графики и текста при создании маркетинговых материалов. Высокое разрешение печати в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет оперативно решать задачи документооборота без потери качества. Модель оснащена однопроходным устройством автоматической подачи документов, что ускоряет оцифровку многостраничных архивов. Управление осуществляется через цветной сенсорный экран с настраиваемой библиотекой приложений для автоматизации рутинных операций. Встроенный модуль двусторонней печати помогает оптимизировать расход бумаги и сократить время на подготовку сложных отчетов. Сетевые возможности включают поддержку Wi-Fi, Ethernet и прямую печать с мобильных устройств через AirPrint или Mopria. Для защиты корпоративных данных предусмотрена функция печати по PIN-коду и современные протоколы шифрования. Компактный корпус позволяет эффективно организовать рабочее пространство, разместив аппарат на столе или тумбе.


Теги товара: цветные
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