UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
UB40
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 629911
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
UB40
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб. 6 188 руб.1393 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитImagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) вини...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602557107425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
UB40
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tyler, Burden Of Shame, I Think It's Going To Rain Today, Food For Thought, Don't Do The Crime, One In Ten, Sardonicus, Please Don't Make Me Cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine, If It Happens Again, Don't Slow Down, I Got You Babe, Don't Break My Heart, Sing Our Own Song, Rat In Mi Kitchen, All I Want To Do, Maybe Tomorrow, Reckless, Breakfast In Bed, Homely Girl, Kingston Town, I'll be your Baby Tonight, Tears From My Eyes, Here I Am (Come And Take Me), (I Can't HeFalling In Love With You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре UB40 - Collected (0602557107425) виниловая пластинка