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Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка

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Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка - фото 1
Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Mind Maze
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка - фото 1
  • Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Mind Maze
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mind Maze, Minotaur, Syndrome, Sospetto, Illusions, Scanner, Burner, Rare Earth, Pathways, Skip Breath, Odyssey, Passage, Signals, Black Phone, Mirror, Stone Tape, Orpheus, Seraphim

Отзывы о товаре Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soul Jazz Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Mind Maze
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Mind Maze, Minotaur, Syndrome, Sospetto, Illusions, Scanner, Burner, Rare Earth, Pathways, Skip Breath, Odyssey, Passage, Signals, Black Phone, Mirror, Stone Tape, Orpheus, Seraphim
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trees Speak - Mind Maze (5026328005270) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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