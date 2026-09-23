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David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка

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David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 1
David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 2
David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 3
David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 4
David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Blemish
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 1
  • David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 2
  • David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 3
  • David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 4
  • David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629883
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438768738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Blemish
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Blemish, The Good Son, The Only Daughter, The Heart Knows Better, She Is Not, Late Night Shopping, How Little We Need To Be Happy, A Fire In The Forest, Trauma
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blemish, The Good Son, The Only Daughter, The Heart Knows Better, She Is Not, Late Night Shopping, How Little We Need To Be Happy, A Fire In The Forest, Trauma

Отзывы о товаре David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438768738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Blemish
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Blemish, The Good Son, The Only Daughter, The Heart Knows Better, She Is Not, Late Night Shopping, How Little We Need To Be Happy, A Fire In The Forest, Trauma
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blemish, The Good Son, The Only Daughter, The Heart Knows Better, She Is Not, Late Night Shopping, How Little We Need To Be Happy, A Fire In The Forest, Trauma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Sylvian - Blemish (0602438768738) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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