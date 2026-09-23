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Sensations' Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sensations' Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка

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Sensations&#039; Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка - фото 1
Sensations&#039; Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка - фото 2
Sensations&#039; Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Flying Tapes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sensations&#039; Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка - фото 1
  • Sensations&#039; Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка - фото 2
  • Sensations&#039; Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sensations' Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[8016158021646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Flying Tapes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sensations' Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fragments Of Light, Music Is Painting In The Air, Leave My Chemistry Alone, Strange About The Hands, Cold Nose Story, Boat Of Madness, Fleetwood Trip L-Track, Warped Notions Of A Practical Joke, Faux Batard



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sensations' Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[8016158021646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Flying Tapes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fragments Of Light, Music Is Painting In The Air, Leave My Chemistry Alone, Strange About The Hands, Cold Nose Story, Boat Of Madness, Fleetwood Trip L-Track, Warped Notions Of A Practical Joke, Faux Batard


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sensations' Fix - Flying Tapes (coloured) (8016158021646) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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