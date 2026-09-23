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Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка

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Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 1
Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 2
Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 3
Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 4
Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 5
Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phronesis
Альбом (сингл)
ALIVE
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 1
  • Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 2
  • Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 3
  • Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 4
  • Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 5
  • Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phronesis
Альбом (сингл)
ALIVE
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Untitled #1, Blue Inspiration, French, Eight Hours, Abraham’s Gift, Rue Cinq Diamants, Happy Notes, Love Song, Untitled #2, Smoking the Camel



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phronesis
Альбом (сингл)
ALIVE
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Untitled #1, Blue Inspiration, French, Eight Hours, Abraham’s Gift, Rue Cinq Diamants, Happy Notes, Love Song, Untitled #2, Smoking the Camel


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phronesis - Alive (coloured) (5060509791484) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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