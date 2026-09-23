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OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка

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OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка - фото 1
OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка - фото 2
OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Horner
Альбом (сингл)
Avatar
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629721
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Horner
Альбом (сингл)
Avatar
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка

Виниловые пластинки IAO представляют собой идеальное сочетание качества и эстетики для истинных ценителей саундтреков к фильмам. Это стандартное издание включает в себя два LP формата 12 дюймов, что позволяет максимально насладиться звучанием уникальных композиций. Виниловая пластинка выполнена в классическом черном цвете, что добавляет ей универсальности и стиля. Издание находится в идеальной сохранности, как пластинка, так и конверт с сохранностью класса Still Sealed (SS), что гарантирует первозданное качество звучания и внешний вид. Бренд IAO известен своим вниманием к деталям и стремлением удовлетворить даже самых взыскательных аудиофилов. Этот продукт попадает под классификацию ТНВЭД: 8523809900. Виниловая пластинка IAO станет великолепным дополнением вашей коллекции или подарком для любого любителя кино и музыки. Насладитесь непревзойденной аутентичностью звучания и перенеситесь в мир кино с помощью этого замечательного издания.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Horner
Альбом (сингл)
Avatar
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Виниловые пластинки IAO представляют собой идеальное сочетание качества и эстетики для истинных ценителей саундтреков к фильмам. Это стандартное издание включает в себя два LP формата 12 дюймов, что позволяет максимально насладиться звучанием уникальных композиций. Виниловая пластинка выполнена в классическом черном цвете, что добавляет ей универсальности и стиля. Издание находится в идеальной сохранности, как пластинка, так и конверт с сохранностью класса Still Sealed (SS), что гарантирует первозданное качество звучания и внешний вид. Бренд IAO известен своим вниманием к деталям и стремлением удовлетворить даже самых взыскательных аудиофилов. Этот продукт попадает под классификацию ТНВЭД: 8523809900. Виниловая пластинка IAO станет великолепным дополнением вашей коллекции или подарком для любого любителя кино и музыки. Насладитесь непревзойденной аутентичностью звучания и перенеситесь в мир кино с помощью этого замечательного издания.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Avatar (8719262002197) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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