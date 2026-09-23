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Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка

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Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка - фото 1
Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка - фото 2
Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grand Funk Railroad
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка - фото 1
  • Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка - фото 2
  • Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753912829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grand Funk Railroad
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Time Machine, Heartbreaker, Mr. Limousine Driver, Closer To Home (I'm Your Captain), Sin's A Good Man's Brother, Aimless Lady, Mean Mistreaer (Live), Gimme Shelter, Feelin' Alright, Footstompin' Music, Upsetter, Rock & Roll Soul, We're An American Band, Walk Like A Man, Shinin' On, The Loco-Motion, Bad Time, Some Kind Of Wonderful, Take Me, Sally, Stuck In The Middle, I'm So True
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Machine, Heartbreaker, Mr. Limousine Driver, Closer To Home (I'm Your Captain), Sin's A Good Man's Brother, Aimless Lady, Mean Mistreaer (Live), Gimme Shelter, Feelin' Alright, Footstompin' Music, Upsetter, Rock & Roll Soul, We're An American Band, Walk Like A Man, Shinin' On, The Loco-Motion, Bad Time, Some Kind Of Wonderful, Take Me, Sally, Stuck In The Middle, I'm So True

Отзывы о товаре Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753912829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Grand Funk Railroad
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Time Machine, Heartbreaker, Mr. Limousine Driver, Closer To Home (I'm Your Captain), Sin's A Good Man's Brother, Aimless Lady, Mean Mistreaer (Live), Gimme Shelter, Feelin' Alright, Footstompin' Music, Upsetter, Rock & Roll Soul, We're An American Band, Walk Like A Man, Shinin' On, The Loco-Motion, Bad Time, Some Kind Of Wonderful, Take Me, Sally, Stuck In The Middle, I'm So True
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time Machine, Heartbreaker, Mr. Limousine Driver, Closer To Home (I'm Your Captain), Sin's A Good Man's Brother, Aimless Lady, Mean Mistreaer (Live), Gimme Shelter, Feelin' Alright, Footstompin' Music, Upsetter, Rock & Roll Soul, We're An American Band, Walk Like A Man, Shinin' On, The Loco-Motion, Bad Time, Some Kind Of Wonderful, Take Me, Sally, Stuck In The Middle, I'm So True
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grand Funk Railroad - Collected (0600753912829) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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