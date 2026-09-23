Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Caliban - Dystopia (0194399894712) виниловая пластинка
Студийный альбом 2022 года группы Caliban. В записи альбома приняли участие Кристоф Вичорек из Annisokay в треке Dystopia, Джонни Дэви из Job For A Cowboy в Dragon и Маркус Бишофф из Heaven Shall Burn в VirUS. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле и включает плакат. Caliban - немецкая металкор-группа. На сегодняшний день выпустила одиннадцать студийных альбомов и два сплит-релиза с Heaven Shall Burn. Группа Caliban была основана в Хаттингене, Германия, в 1997 году, и изначально называлась Never Again. После шести месяцев совместной работы группа записала демо из своих первых песен, которое так и не было никогда выпущено. Песни были отправлены в звукозаписывающие компании, и Lifeforce Records первой предложила группе заключить контракт. Первый мини-альбом группы вышел летом 1998 года. Для его продвижения группа провела множество выступлений в Европе. После европейского турне 1999 года группа начала запись своего первого полноформатного альбома, названного A Small Boy and a Grey Heaven. Альбом был удостоен положительных отзывов во многих крупных журналах и небольших хардкор- и метал-изданиях. Их стиль был охарактеризован как смесь Slayer, Poison The Well и Hatebreed. Они также записали сплит-CD совместно с Heaven Shall Burn, назвав его The Split Program.
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