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Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка

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Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 5
Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 6
Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Euphoria
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 5
  • Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 6
  • Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567313847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Euphoria
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка

Переиздание седьмого студийного альбома британской рок-группы Def Leppard, вышедшего в 1999 году. Пластинка заняла 11-е место в чарте Billboard 200 и 11-е место в UK Albums Chart. Альбом включает в себя песню Promises, которая заняла первое место в чарте Billboard Mainstream Rock. Релиз представлен на двойном черном виниле. Британская рок-группа Def Leppard образовалась в 1977 году и успешно выступает до сих пор. Пик популярности коллектива пришелся на вторую половину 80-х годов, когда были выпущены платиновые альбомы Hysteria и Pyromania. Среди самых успешных синглов стоит отметить Love Bites (первое место в американском чарте), Pour Some Sugar On Me (второе место) и Armageddon It (третье место). В 1995 году группа попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в течение одних суток выступила на трех континентах.

Отзывы о товаре Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602567313847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Euphoria
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание седьмого студийного альбома британской рок-группы Def Leppard, вышедшего в 1999 году. Пластинка заняла 11-е место в чарте Billboard 200 и 11-е место в UK Albums Chart. Альбом включает в себя песню Promises, которая заняла первое место в чарте Billboard Mainstream Rock. Релиз представлен на двойном черном виниле. Британская рок-группа Def Leppard образовалась в 1977 году и успешно выступает до сих пор. Пик популярности коллектива пришелся на вторую половину 80-х годов, когда были выпущены платиновые альбомы Hysteria и Pyromania. Среди самых успешных синглов стоит отметить Love Bites (первое место в американском чарте), Pour Some Sugar On Me (второе место) и Armageddon It (третье место). В 1995 году группа попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в течение одних суток выступила на трех континентах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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