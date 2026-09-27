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Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка

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Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 1
Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 2
Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 3
Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
The Eternal
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0744861082910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
The Eternal
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sacred Trickster, Anti-Orgasm, Leaky Lifeboat (For Gregory Corso), Antenna, What We Know, Calming The Snake, Poison Arrow, Malibu Gas Station, Thunderclap For Bobby Pyn, No Way, Walkin Blue, Massage The History
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sacred Trickster, Anti-Orgasm, Leaky Lifeboat (For Gregory Corso), Antenna, What We Know, Calming The Snake, Poison Arrow, Malibu Gas Station, Thunderclap For Bobby Pyn, No Way, Walkin Blue, Massage The History

Отзывы о товаре Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0744861082910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
The Eternal
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sacred Trickster, Anti-Orgasm, Leaky Lifeboat (For Gregory Corso), Antenna, What We Know, Calming The Snake, Poison Arrow, Malibu Gas Station, Thunderclap For Bobby Pyn, No Way, Walkin Blue, Massage The History
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sacred Trickster, Anti-Orgasm, Leaky Lifeboat (For Gregory Corso), Antenna, What We Know, Calming The Snake, Poison Arrow, Malibu Gas Station, Thunderclap For Bobby Pyn, No Way, Walkin Blue, Massage The History
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonic Youth - The Eternal (0744861082910) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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