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Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка

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Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 1
Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 2
Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 3
Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Ouch!
Жанр
Funk
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 1
  • Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 2
  • Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 3
  • Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Ouch!
Жанр
Funk
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Do Your Thing, The Star Of The Party, Sweet Lil Lady, Everybody Dance, My Baby Gets The Best Of My Love, Just Me, Thinkin Bout You, Devoted, Id Better Take A Coffee Break

Отзывы о товаре Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514012559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Ouch!
Жанр
Funk
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Do Your Thing, The Star Of The Party, Sweet Lil Lady, Everybody Dance, My Baby Gets The Best Of My Love, Just Me, Thinkin Bout You, Devoted, Id Better Take A Coffee Break
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ohio Players - Ouch! (coloured) (0819514012559) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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