Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dando Shaft
Альбом (сингл)
Dando Shaft
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627502
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dando Shaft
Альбом (сингл)
Dando Shaft
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dando Shaft
Альбом (сингл)
Dando Shaft
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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