Top.Mail.Ru
Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка - фото 1
Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dando Shaft
Альбом (сингл)
Dando Shaft
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка - фото 1
  • Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627502
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dando Shaft
Альбом (сингл)
Dando Shaft
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance

Отзывы о товаре Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dando Shaft
Альбом (сингл)
Dando Shaft
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coming home to me, Sometimes, Waves upon the ether, Riverboat, Dewet, Lullaby, Railway, Whispering ned, Pass it on, Kalyope driver, Till the morning comes, Prayer, Sun clog dance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dando Shaft - Dando Shaft (5060672880848) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...