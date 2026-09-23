Top.Mail.Ru
Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 1
Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 2
Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 3
Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Victorialand
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 1
  • Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 2
  • Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 3
  • Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400019317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Victorialand
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lazy Calm, Fluffy Tufts, Throughout The Dark Months Of April And May, Whales Tails, Oomingmak, Little Spacey, Feet-Like Fins, How To Bring A Blush To The Snow, The Thinner The Air
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х30х1
Вес, г.
200

Описание товара Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка

Ремастированное с аналоговых мастер-лент переиздание четвертого студийного альбома группы Cocteau Twins, вышедшего в 1986 году. Альбом достиг позиции № 10 в британском чарте UK Albums Chart, став первым для группы диском попавшим в UK Top-10 album, где находился 7 недель. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie & the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе "неземной" вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.

Отзывы о товаре Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400019317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Victorialand
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lazy Calm, Fluffy Tufts, Throughout The Dark Months Of April And May, Whales Tails, Oomingmak, Little Spacey, Feet-Like Fins, How To Bring A Blush To The Snow, The Thinner The Air
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное с аналоговых мастер-лент переиздание четвертого студийного альбома группы Cocteau Twins, вышедшего в 1986 году. Альбом достиг позиции № 10 в британском чарте UK Albums Chart, став первым для группы диском попавшим в UK Top-10 album, где находился 7 недель. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie & the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе "неземной" вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cocteau Twins - Victorialand (0191400019317) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...