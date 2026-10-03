Radiohead - In Rainbows (0634904032418) виниловая пластинка
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Описание товара Radiohead - In Rainbows (0634904032418) виниловая пластинка
In Rainbows - седьмой студийный альбом английской альтернативной рок-группы Radiohead, вышедший в 2007 году. Британская рок-группа Radiohead была основана в 1985 году и на сегодняшний момент является одной из самых известных рок-команд в мире. Стиль Radiohead традиционно определяют как альтернативный рок, хотя на разных этапах звучание варьировалось от брит-попа до арт-рока и электронной музыки. По данным на май 2011 года, альбомы Radiohead были проданы в количестве примерно 30 миллионов копий. Практически каждый альбом получал платиновые и золотые статусы по всему миру. Три пластинки группы получили Грэмми в номинации лучший альтернативный альбом, также в активе имеется несколько наград NME Awards, MTV Video Music Awards и Q Awards.
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