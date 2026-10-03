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Radiohead - In Rainbows (0634904032418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Radiohead - In Rainbows (0634904032418) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Radiohead, In Rainbows (0634904032418) - фото 1
Виниловая пластинка Radiohead, In Rainbows (0634904032418) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Radiohead, In Rainbows (0634904032418) - фото 1
  • Виниловая пластинка Radiohead, In Rainbows (0634904032418) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626623
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - In Rainbows (0634904032418) виниловая пластинка

In Rainbows - седьмой студийный альбом английской альтернативной рок-группы Radiohead, вышедший в 2007 году. Британская рок-группа Radiohead была основана в 1985 году и на сегодняшний момент является одной из самых известных рок-команд в мире. Стиль Radiohead традиционно определяют как альтернативный рок, хотя на разных этапах звучание варьировалось от брит-попа до арт-рока и электронной музыки. По данным на май 2011 года, альбомы Radiohead были проданы в количестве примерно 30 миллионов копий. Практически каждый альбом получал платиновые и золотые статусы по всему миру. Три пластинки группы получили Грэмми в номинации лучший альтернативный альбом, также в активе имеется несколько наград NME Awards, MTV Video Music Awards и Q Awards.

Отзывы о товаре Radiohead - In Rainbows (0634904032418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
In Rainbows - седьмой студийный альбом английской альтернативной рок-группы Radiohead, вышедший в 2007 году. Британская рок-группа Radiohead была основана в 1985 году и на сегодняшний момент является одной из самых известных рок-команд в мире. Стиль Radiohead традиционно определяют как альтернативный рок, хотя на разных этапах звучание варьировалось от брит-попа до арт-рока и электронной музыки. По данным на май 2011 года, альбомы Radiohead были проданы в количестве примерно 30 миллионов копий. Практически каждый альбом получал платиновые и золотые статусы по всему миру. Три пластинки группы получили Грэмми в номинации лучший альтернативный альбом, также в активе имеется несколько наград NME Awards, MTV Video Music Awards и Q Awards.
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Отзывы


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