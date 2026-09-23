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Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка

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Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blow-Up
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blow-Up
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка

С семи лет обучался игре на фортепиано, в одиннадцать лет исполнил с Чикагским симфоническим оркестром Концерт ре-мажор Моцарта. Изучал электротехнику в Гринель-колледже, занимался композицией. В январе 1961 года приехал в Нью-Йорк со своим другом Дональдом Бёрдом и записал пластинку Takin’ Off, на которой появилась его тема Watermelon Man (в 1963 году ее записал и сделал хитом оркестр Монго Сантамарии). Сотрудничал со многими выдающимися музыкантами — с Филом Вудсом, Эриком Долфи, Кларком Тэрри, Кенни Дорэмом, Оливером Нелсоном, но широкую известность приобрел, работая в квинтете Майлза Дэвиса (1963–68). Записан на пластинках Seven Steps To Heaven, Miles Davis In Europe, Miles In Antibes, My Funny Valentine и других. В эти же годы записывал собственные альбомы с партнерами по квинтету — Роном Картером и Тони Уильямсом. В 1968–69 создал секстет (Эдди Хендерсон — труба, Бенни Моутен — тенор-саксофон, Джулиан Пристер — тромбон, Бастер Уильямс — контрабас, Билли Харт — ударные), в который начал вводить электронные клавишные инструменты. В 1970 году впервые обратился к стилю «фанк» (Fat Albert Rotunda). После 1973 года пришла вторая волна успеха, связанная с использованием формул джаз-рока и электронных тембров. Суперзвездой его сделал альбом 1973 года Headhunters, и в особенности записанный на диске хит Chameleon.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blow-Up
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Постер в комплекте
нет
Описание
С семи лет обучался игре на фортепиано, в одиннадцать лет исполнил с Чикагским симфоническим оркестром Концерт ре-мажор Моцарта. Изучал электротехнику в Гринель-колледже, занимался композицией. В январе 1961 года приехал в Нью-Йорк со своим другом Дональдом Бёрдом и записал пластинку Takin’ Off, на которой появилась его тема Watermelon Man (в 1963 году ее записал и сделал хитом оркестр Монго Сантамарии). Сотрудничал со многими выдающимися музыкантами — с Филом Вудсом, Эриком Долфи, Кларком Тэрри, Кенни Дорэмом, Оливером Нелсоном, но широкую известность приобрел, работая в квинтете Майлза Дэвиса (1963–68). Записан на пластинках Seven Steps To Heaven, Miles Davis In Europe, Miles In Antibes, My Funny Valentine и других. В эти же годы записывал собственные альбомы с партнерами по квинтету — Роном Картером и Тони Уильямсом. В 1968–69 создал секстет (Эдди Хендерсон — труба, Бенни Моутен — тенор-саксофон, Джулиан Пристер — тромбон, Бастер Уильямс — контрабас, Билли Харт — ударные), в который начал вводить электронные клавишные инструменты. В 1970 году впервые обратился к стилю «фанк» (Fat Albert Rotunda). После 1973 года пришла вторая волна успеха, связанная с использованием формул джаз-рока и электронных тембров. Суперзвездой его сделал альбом 1973 года Headhunters, и в особенности записанный на диске хит Chameleon.
Самовывоз
Доставка
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Herbie Hancock - Blow-Up (OST) (8718469534784) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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