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Kelela, Raven (5056614700633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kelela, Raven (5056614700633) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kelela, Raven (5056614700633)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626464
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kelela, Raven (5056614700633) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kelela, Raven (5056614700633) виниловая пластинка

Следующая Глава Келелы, Ворон, Обещает Звучно Красивый И Блестящий Опыт. На Raven Келела Выходит Из Океанической Орбиты Своего Высшего Я, Чтобы Исследовать Автономию, Принадлежность И Самообновление Как Исцеление На Протяжении Всего Альбома Из Пятнадцати Треков. ‘Washed Away’ И ‘Happy Ending’ Уже Получили Признание Критиков: Pitchfork Назвали “Washed Away” “Демонстрацией Ее Стремительного Сопрано, А Happy Ending Также Демонстрирует Ее Хриплый, Благопристойный Вокал”. “Я Начала Этот Процесс Из-За Чувства Изоляции И Отчуждения, Которое У Меня Всегда Было Как У Чернокожей Женщины В Танцевальной Музыке, Несмотря На Ее Чернокожее Происхождение. ”Raven - Это Мой Первый Вздох, Сделанный В Темноте, Подтверждение Взглядов Чернокожей Женщины В Разгар Системного Стирания И Звучание Нашей Уязвимости, Превращенной В Силу, - Говорит Келела О Проекте.

Отзывы о товаре Kelela, Raven (5056614700633) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Следующая Глава Келелы, Ворон, Обещает Звучно Красивый И Блестящий Опыт. На Raven Келела Выходит Из Океанической Орбиты Своего Высшего Я, Чтобы Исследовать Автономию, Принадлежность И Самообновление Как Исцеление На Протяжении Всего Альбома Из Пятнадцати Треков. ‘Washed Away’ И ‘Happy Ending’ Уже Получили Признание Критиков: Pitchfork Назвали “Washed Away” “Демонстрацией Ее Стремительного Сопрано, А Happy Ending Также Демонстрирует Ее Хриплый, Благопристойный Вокал”. “Я Начала Этот Процесс Из-За Чувства Изоляции И Отчуждения, Которое У Меня Всегда Было Как У Чернокожей Женщины В Танцевальной Музыке, Несмотря На Ее Чернокожее Происхождение. ”Raven - Это Мой Первый Вздох, Сделанный В Темноте, Подтверждение Взглядов Чернокожей Женщины В Разгар Системного Стирания И Звучание Нашей Уязвимости, Превращенной В Силу, - Говорит Келела О Проекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kelela, Raven (5056614700633) виниловая пластинка - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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