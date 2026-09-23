Royksopp - Profound Mysteries II (5060236636904) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries II
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617388
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries II
Жанр
House
Трек-лист
Demiclad Baboons, Let’s Get It Right Feat. Astrid S, Unity Feat. Karen Harding, Oh, Lover Feat. Susanne Sundf?r, Sorry Feat. Jamie Irrepressible, Control, It Was A Good Thing Feat. Pixx, Remembering The Departed, Tell Him Feat. Susanne Sundf?r, Some Resolve
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Royksopp - Profound Mysteries II (5060236636904) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Demiclad Baboons, Let’s Get It Right Feat. Astrid S, Unity Feat. Karen Harding, Oh, Lover Feat. Susanne Sundf?r, Sorry Feat. Jamie Irrepressible, Control, It Was A Good Thing Feat. Pixx, Remembering The Departed, Tell Him Feat. Susanne Sundf?r, Some Resolve
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries II
Жанр
House
Трек-лист
Demiclad Baboons, Let’s Get It Right Feat. Astrid S, Unity Feat. Karen Harding, Oh, Lover Feat. Susanne Sundf?r, Sorry Feat. Jamie Irrepressible, Control, It Was A Good Thing Feat. Pixx, Remembering The Departed, Tell Him Feat. Susanne Sundf?r, Some Resolve
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Demiclad Baboons, Let’s Get It Right Feat. Astrid S, Unity Feat. Karen Harding, Oh, Lover Feat. Susanne Sundf?r, Sorry Feat. Jamie Irrepressible, Control, It Was A Good Thing Feat. Pixx, Remembering The Departed, Tell Him Feat. Susanne Sundf?r, Some Resolve
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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