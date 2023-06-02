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Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка

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Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Guitar Noir
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626452
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588005510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Guitar Noir
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка

‘Guitar Noir’ - студийный альбом 1993 года легендарного гитариста Стива Хакетта. Никогда ранее не издававшийся на виниле, это первый альбом из серии его бэк-каталогов, который впервые будет доступен в таком формате.Применяя более мрачный подход к своему гитарному звучанию, на этом альбоме к Стиву присоединились Джулиан Колбек (клавиши), Дэйв Болл (бас), Хьюго Дегенхардт (ударные), Арон Фридман (клавиши), Ник Магнус (клавиши) и многие другие.

Отзывы о товаре Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588005510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Guitar Noir
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
‘Guitar Noir’ - студийный альбом 1993 года легендарного гитариста Стива Хакетта. Никогда ранее не издававшийся на виниле, это первый альбом из серии его бэк-каталогов, который впервые будет доступен в таком формате.Применяя более мрачный подход к своему гитарному звучанию, на этом альбоме к Стиву присоединились Джулиан Колбек (клавиши), Дэйв Болл (бас), Хьюго Дегенхардт (ударные), Арон Фридман (клавиши), Ник Магнус (клавиши) и многие другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Hackett - Guitar Noir (0196588005510) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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