Grey Daze - The Phoenix (0888072419940) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grey Daze
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626448
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Loma Vista
Barcode
[0888072419940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grey Daze
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Гранж
Трек-лист
Saturation (Strange Love), Starting to Fly, Be Your Man, Holding You, Hole, Drag, Believe Me, Anything, Anything, Spin, Wake Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grey Daze - The Phoenix (0888072419940) виниловая пластинка
Четвёртый студийный альбом американской рок-группы Grey Daze, вышедший 17 июня 2022 года на лейбле Loma Vista Recordings. В записи представлены обновлённая инструментальная часть и записанный в 90-х годах вокал Честера Беннингтона. В диск входят песни из первых двух альбомов группы - Wake Me и …No Sun Today.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Loma Vista
Barcode
[0888072419940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grey Daze
Альбом (сингл)
THE PHOENIX
Жанр
Гранж
Трек-лист
Saturation (Strange Love), Starting to Fly, Be Your Man, Holding You, Hole, Drag, Believe Me, Anything, Anything, Spin, Wake Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Четвёртый студийный альбом американской рок-группы Grey Daze, вышедший 17 июня 2022 года на лейбле Loma Vista Recordings. В записи представлены обновлённая инструментальная часть и записанный в 90-х годах вокал Честера Беннингтона. В диск входят песни из первых двух альбомов группы - Wake Me и …No Sun Today.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Grey Daze - The Phoenix (0888072419940) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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