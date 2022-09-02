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George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка

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George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 1
George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 2
George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 3
George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 4
George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 5
George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 6
George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
FitzGerald George
Альбом (сингл)
Stellar Drifting
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 1
  • George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 2
  • George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 3
  • George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 4
  • George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 5
  • George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 6
  • George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626405
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887832014210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
FitzGerald George
Альбом (сингл)
Stellar Drifting
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка

Английский электронный музыкант. Фицджеральд был сотрудником лондонского музыкального магазина Black Market Records в середине 2000-х и начал выпускать собственные пластинки после переезда в Берлин в 2010 году.

Отзывы о товаре George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887832014210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
FitzGerald George
Альбом (сингл)
Stellar Drifting
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Английский электронный музыкант. Фицджеральд был сотрудником лондонского музыкального магазина Black Market Records в середине 2000-х и начал выпускать собственные пластинки после переезда в Берлин в 2010 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Fitzgerald - Stellar Drifting (0887832014210) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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