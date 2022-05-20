Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Darkthrone - The Underground Resistance (0801056897114) виниловая пластинка
The Underground Resistance - 15-й студийный альбом норвежской блэк-метал группы. Darkthrone начинали как трэш/дэт-метал группа в конце 80-х годов и превратились в легенду блэк-метала через эксперименты с техническим дэт/дум металлом. Они были одной из ведущих групп норвежской сцены и вдохновили целое поколение металлистов. The Underground Resistance стал выходом Darkthrone в 2013 году в металлический космос и первым новым альбомом с момента выхода опуса 2010 года Circle The Wagons. The Underground Resistance - это продолжение свободных металлических просторов, по которым дуэт Fenriz &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Nocturno Culto бродил на протяжении последнего десятилетия, и на нем Darkthrone демонстрируют свое мастерство риффования в самых разных стилях, легко перепрыгивая через анналы классического металла и охватывая хэви, трэш и блэк-метал. В целом, это дикий и динамичный набор треков, пропитанный богатым и разнообразным вкусом Фенриза и Ноктурно ко всему металлическому, особенно к тому, что прочно укоренилось в духе 80-х годов. Состоящий из 6 треков, каждый из которых является эпиком в своем роде, этот альбом, несомненно, является самой сильной работой Darkthrone за последнее время.
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