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Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка

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Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 6
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 7
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 8
Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 6
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 7
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 8
  • Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626355
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка

Soulside Journey - первый студийный альбом норвежской блэк-метал группы Darkthrone. Он был выпущен 13 января 1991 года на лейбле Peaceville Records. Диск примечателен тем, что это единственный дэт-металлический альбом группы, прежде чем она стала неотъемлемой частью норвежской блэк-металлической сцены.

Отзывы о товаре Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Soulside Journey - первый студийный альбом норвежской блэк-метал группы Darkthrone. Он был выпущен 13 января 1991 года на лейбле Peaceville Records. Диск примечателен тем, что это единственный дэт-металлический альбом группы, прежде чем она стала неотъемлемой частью норвежской блэк-металлической сцены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Soulside Journey (0801056838919) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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