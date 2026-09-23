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Darkthrone - Sardonic Wrath (0801056839015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkthrone - Sardonic Wrath (0801056839015) виниловая пластинка

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Darkthrone - Sardonic Wrath (0801056839015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Darkthrone - Sardonic Wrath (0801056839015) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Sardonic Wrath (0801056839015) виниловая пластинка

Норвежская блэк-метал-группа, основанная в городе Колботне в 1986 году. Изначально группа называлась Black Death и исполняла дэт-метал, но вскоре сменила название на Darkthrone и в 1991 году стала играть в стиле блэк-метал под влиянием таких групп, как Bathory и Celtic Frost, став одной из ведущих групп на норвежской блэк-метал сцене

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Норвежская блэк-метал-группа, основанная в городе Колботне в 1986 году. Изначально группа называлась Black Death и исполняла дэт-метал, но вскоре сменила название на Darkthrone и в 1991 году стала играть в стиле блэк-метал под влиянием таких групп, как Bathory и Celtic Frost, став одной из ведущих групп на норвежской блэк-метал сцене
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Sardonic Wrath (0801056839015) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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