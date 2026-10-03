Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626322
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка
18 марта 2022 года Charli XCX выпускает альбом «CRASH», знаменующий ее долгожданное возвращение в поп-музыку. Физическое издание «CRASH» будет доступно на компакт-дисках в digisleeve-упаковке и на виниловых пластинках. Виниловая версия альбома выйдет в трех вариантах оформления — серый, белый и красно-черный, все они будут изданы ограниченным тиражом. Треклист «CRASH» пока не раскрывается, но известно, что в него войдет 12 песен, в том числе выпущенный в сентябре сингл «Good Ones», и ноябрьский трек «New Shapes», записанный вместе с Christine and the Queens и экс-участницей Chairlift Кэролайн Полачек.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
18 марта 2022 года Charli XCX выпускает альбом «CRASH», знаменующий ее долгожданное возвращение в поп-музыку. Физическое издание «CRASH» будет доступно на компакт-дисках в digisleeve-упаковке и на виниловых пластинках. Виниловая версия альбома выйдет в трех вариантах оформления — серый, белый и красно-черный, все они будут изданы ограниченным тиражом. Треклист «CRASH» пока не раскрывается, но известно, что в него войдет 12 песен, в том числе выпущенный в сентябре сингл «Good Ones», и ноябрьский трек «New Shapes», записанный вместе с Christine and the Queens и экс-участницей Chairlift Кэролайн Полачек.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Charli Xcx - Crash (5054197132902) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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