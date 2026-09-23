Top.Mail.Ru
Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Bowness, Tim, Butterfly Mind (0194399737910) - фото 1
Виниловая пластинка Bowness, Tim, Butterfly Mind (0194399737910) - фото 2
Виниловая пластинка Bowness, Tim, Butterfly Mind (0194399737910) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Bowness, Tim, Butterfly Mind (0194399737910) - фото 1
  • Виниловая пластинка Bowness, Tim, Butterfly Mind (0194399737910) - фото 2
  • Виниловая пластинка Bowness, Tim, Butterfly Mind (0194399737910) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка

Butterfly Mind - седьмой сольный альбом Тима Боунесса, вышедший в 2022 году. Выход альбома был приурочен к 40-летнему юбилею творческой карьеры музыканта. В записи Butterfly Mind принимали участие Иэн Андерсон (Jethro Tull), гитарист Ник Беггс (the Mute Gods), Питер Хэммил (Van der Graaf Generator) и другие знаменитые исполнители. Мастерингом руководил Стивен Уилсон. Альбом занял 4 строчку в хит-параде UK Rock Albums. Издание на 180-граммовом виниле в конверте с вырубкой содержит версию альбома на CD. Тим Боунесс - британский певец и автор песен, известный прежде всего по дуэту No-Man, совместному проекту с мульти-инструменталистом Стивеном Уилсоном (Porcupine Tree).

Отзывы о товаре Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Butterfly Mind - седьмой сольный альбом Тима Боунесса, вышедший в 2022 году. Выход альбома был приурочен к 40-летнему юбилею творческой карьеры музыканта. В записи Butterfly Mind принимали участие Иэн Андерсон (Jethro Tull), гитарист Ник Беггс (the Mute Gods), Питер Хэммил (Van der Graaf Generator) и другие знаменитые исполнители. Мастерингом руководил Стивен Уилсон. Альбом занял 4 строчку в хит-параде UK Rock Albums. Издание на 180-граммовом виниле в конверте с вырубкой содержит версию альбома на CD. Тим Боунесс - британский певец и автор песен, известный прежде всего по дуэту No-Man, совместному проекту с мульти-инструменталистом Стивеном Уилсоном (Porcupine Tree).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...