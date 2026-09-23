Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 626291
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка
Butterfly Mind - седьмой сольный альбом Тима Боунесса, вышедший в 2022 году. Выход альбома был приурочен к 40-летнему юбилею творческой карьеры музыканта. В записи Butterfly Mind принимали участие Иэн Андерсон (Jethro Tull), гитарист Ник Беггс (the Mute Gods), Питер Хэммил (Van der Graaf Generator) и другие знаменитые исполнители. Мастерингом руководил Стивен Уилсон. Альбом занял 4 строчку в хит-параде UK Rock Albums. Издание на 180-граммовом виниле в конверте с вырубкой содержит версию альбома на CD. Тим Боунесс - британский певец и автор песен, известный прежде всего по дуэту No-Man, совместному проекту с мульти-инструменталистом Стивеном Уилсоном (Porcupine Tree).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Butterfly Mind - седьмой сольный альбом Тима Боунесса, вышедший в 2022 году. Выход альбома был приурочен к 40-летнему юбилею творческой карьеры музыканта. В записи Butterfly Mind принимали участие Иэн Андерсон (Jethro Tull), гитарист Ник Беггс (the Mute Gods), Питер Хэммил (Van der Graaf Generator) и другие знаменитые исполнители. Мастерингом руководил Стивен Уилсон. Альбом занял 4 строчку в хит-параде UK Rock Albums. Издание на 180-граммовом виниле в конверте с вырубкой содержит версию альбома на CD. Тим Боунесс - британский певец и автор песен, известный прежде всего по дуэту No-Man, совместному проекту с мульти-инструменталистом Стивеном Уилсоном (Porcupine Tree).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tim Bowness - Butterfly Mind (0194399737910) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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