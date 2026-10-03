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Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS)

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Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 3
Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 4
Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
4 120 руб.  4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625821
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
серебристый, черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х27
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS)

Корпус ExeGate представляет собой элегантное и функциональное решение для создания компактной и производительной системы. Выполненный в форм-факторе Slim-Desktop, он отлично подходит для использования в условиях ограниченного пространства, сочетая в себе стильный дизайн и практичность. Корпус выполнен из высококачественной стали и доступен в двух классических цветах: серебристом и черном, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Будучи оснащенным мощным блоком питания на 450 Вт, ExeGate обеспечивает надежное энергоснабжение всех компонентов вашей системы. Среди ключевых характеристик корпуса стоит выделить его малый вес в 3,2 кг, что делает его удобным для переноски и установки. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mini-DTX, предоставляя при этом 4 слота расширения для установки дополнительных компонентов. ExeGate предусматривает максимум функциональности: в распоряжении пользователя находится один внутренний отсек для накопителей формата 3,5 дюйма и один отсек для устройств формата 5,25 дюйма, что позволяет гибко настроить систему под свои нужды. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая корпусом, составляет 65 мм, а видеокарты — до 210 мм в длину. Блок питания удобно располагается в верхней части корпуса, что способствует улучшению теплообмена и оптимизации внутреннего пространства. ExeGate - это идеальный выбор для пользователей, ищущих компактное, но мощное решение для сборки персонального компьютера.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
серебристый, черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой элегантное и функциональное решение для создания компактной и производительной системы. Выполненный в форм-факторе Slim-Desktop, он отлично подходит для использования в условиях ограниченного пространства, сочетая в себе стильный дизайн и практичность. Корпус выполнен из высококачественной стали и доступен в двух классических цветах: серебристом и черном, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Будучи оснащенным мощным блоком питания на 450 Вт, ExeGate обеспечивает надежное энергоснабжение всех компонентов вашей системы. Среди ключевых характеристик корпуса стоит выделить его малый вес в 3,2 кг, что делает его удобным для переноски и установки. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mini-DTX, предоставляя при этом 4 слота расширения для установки дополнительных компонентов. ExeGate предусматривает максимум функциональности: в распоряжении пользователя находится один внутренний отсек для накопителей формата 3,5 дюйма и один отсек для устройств формата 5,25 дюйма, что позволяет гибко настроить систему под свои нужды. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая корпусом, составляет 65 мм, а видеокарты — до 210 мм в длину. Блок питания удобно располагается в верхней части корпуса, что способствует улучшению теплообмена и оптимизации внутреннего пространства. ExeGate - это идеальный выбор для пользователей, ищущих компактное, но мощное решение для сборки персонального компьютера.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Отзывы


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