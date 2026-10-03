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Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A) купить с доставкой в Москве
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Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A)

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Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A) - фото 1
Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A) - фото 1
  • Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625734
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8 Вт/(мК)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х12
Вес, г.
60

Описание товара Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A)

Термопаста Arctic Cooling MX-6 предназначена для нанесения на поверхность корпуса чипсета. Благодаря высокой теплопроводности 8 Вт/мК она обеспечит эффективный теплоотвод с процессора и может использоваться в мощных игровых сборках, отличающихся повышенной производительностью. Термопаста Arctic Cooling MX-6 поставляется в шприце, такая упаковка способствует удобному нанесению термоинтерфейса на поверхность чипсета. Вес модели равен 4 граммам, благодаря чему ее хватит на несколько применений. Термопаста может использоваться в обширном диапазоне температур – от -50 до +150 градусов.

Отзывы о товаре Термопаста Arctic MX-6 4g (ACTCP00080A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Дополнительно
в шприце, теплопроводность 8 Вт/(мК)
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста Arctic Cooling MX-6 предназначена для нанесения на поверхность корпуса чипсета. Благодаря высокой теплопроводности 8 Вт/мК она обеспечит эффективный теплоотвод с процессора и может использоваться в мощных игровых сборках, отличающихся повышенной производительностью. Термопаста Arctic Cooling MX-6 поставляется в шприце, такая упаковка способствует удобному нанесению термоинтерфейса на поверхность чипсета. Вес модели равен 4 граммам, благодаря чему ее хватит на несколько применений. Термопаста может использоваться в обширном диапазоне температур – от -50 до +150 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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