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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 3
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х3
Вес, г.
230

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный

Используя внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-R, вы сможете превратить 2.5-дюймовый HDD или SSD во внешний накопитель. Устройство не требует организации внешнего питания: для работы модели требуется лишь подключение к порту USB, с помощью которого осуществляется обмен данными. Внешний бокс соответствует требованиям стандарта USB 3.0, пропускная способность которого составляет 5 Гбит/с. Обратная совместимость устройства позволяет использовать порты USB 2.0. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-R собран в прочном и легком корпусе, изготовленном из алюминия. Дизайн устройства оформлен с помощью красного цвета. Внешний бокс компактен: его габаритные размеры составляют 134x75x12 мм. Модель обладает совместимостью со всеми широко распространенными операционными системами. В комплектацию внешнего бокса входят интерфейсный кабель, отвертка, чехол и краткое руководство пользователя. Роль упаковки устройства исполняет компактная коробка с «окном», сквозь которое можно ознакомиться с внешним видом содержимого.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Используя внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-R, вы сможете превратить 2.5-дюймовый HDD или SSD во внешний накопитель. Устройство не требует организации внешнего питания: для работы модели требуется лишь подключение к порту USB, с помощью которого осуществляется обмен данными. Внешний бокс соответствует требованиям стандарта USB 3.0, пропускная способность которого составляет 5 Гбит/с. Обратная совместимость устройства позволяет использовать порты USB 2.0. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-R собран в прочном и легком корпусе, изготовленном из алюминия. Дизайн устройства оформлен с помощью красного цвета. Внешний бокс компактен: его габаритные размеры составляют 134x75x12 мм. Модель обладает совместимостью со всеми широко распространенными операционными системами. В комплектацию внешнего бокса входят интерфейсный кабель, отвертка, чехол и краткое руководство пользователя. Роль упаковки устройства исполняет компактная коробка с «окном», сквозь которое можно ознакомиться с внешним видом содержимого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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