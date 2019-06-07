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Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка

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Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Hollis Brown
Альбом (сингл)
Ozone Park
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873018766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Hollis Brown
Альбом (сингл)
Ozone Park
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка

Холлис Браун - трудолюбивая рок-н-ролльная группа, группа, которая соответствует традициям синих воротничков своего родного города Квинс, штат Нью-Йорк. Группа выпускает музыку с 2013 года, в течение которого они выпустили EP и два альбома, а также День звукозаписывающего магазина, посвященный альбому the Velvet Underground LOADED. Группа много гастролировала по США и Европе. Но, как видно из их нового альбома Ozone Park, вышедшего на Cool Green Recordings, в миксе также присутствует большая изощренность, богатый мелодизм и продвинутые гармоники, которые позволяют Холлису Брауну - да, названному в честь песни Боба Дилана - сочетать множество влияний в отличительном звучании. Другими словами: Отличные песни, но рок-н-ролл со звуком 2019 года.

Отзывы о товаре Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873018766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2019
Исполнитель
Hollis Brown
Альбом (сингл)
Ozone Park
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Холлис Браун - трудолюбивая рок-н-ролльная группа, группа, которая соответствует традициям синих воротничков своего родного города Квинс, штат Нью-Йорк. Группа выпускает музыку с 2013 года, в течение которого они выпустили EP и два альбома, а также День звукозаписывающего магазина, посвященный альбому the Velvet Underground LOADED. Группа много гастролировала по США и Европе. Но, как видно из их нового альбома Ozone Park, вышедшего на Cool Green Recordings, в миксе также присутствует большая изощренность, богатый мелодизм и продвинутые гармоники, которые позволяют Холлису Брауну - да, названному в честь песни Боба Дилана - сочетать множество влияний в отличительном звучании. Другими словами: Отличные песни, но рок-н-ролл со звуком 2019 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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