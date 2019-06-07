Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hollis Brown - Ozone Park (0819873018766) виниловая пластинка
Холлис Браун - трудолюбивая рок-н-ролльная группа, группа, которая соответствует традициям синих воротничков своего родного города Квинс, штат Нью-Йорк. Группа выпускает музыку с 2013 года, в течение которого они выпустили EP и два альбома, а также День звукозаписывающего магазина, посвященный альбому the Velvet Underground LOADED. Группа много гастролировала по США и Европе. Но, как видно из их нового альбома Ozone Park, вышедшего на Cool Green Recordings, в миксе также присутствует большая изощренность, богатый мелодизм и продвинутые гармоники, которые позволяют Холлису Брауну - да, названному в честь песни Боба Дилана - сочетать множество влияний в отличительном звучании. Другими словами: Отличные песни, но рок-н-ролл со звуком 2019 года.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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