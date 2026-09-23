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Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка

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Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 1
Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 2
Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 3
Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 4
Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 5
Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 6
Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 1
  • Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 2
  • Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 3
  • Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 4
  • Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 5
  • Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 6
  • Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка

Венский дуэт Руперта Хубера и Рихарда Дорфмайстера, известный под именем Tosca, преподнесут сюрприз своим новым альбомом. До сих пор этот дуэт неразрывно ассоциировался с пышными звуковыми коллажами и приземленными звуками. Новый стиль Tosca сочетает в себе элементы авангарда, поп-музыки, соула, джаза и блюза, а Эрл Зингер и Кэт Коффи привносят в песни причудливые тексты. Хьюбер: Название Название Outta Here означает перемены, изменение нашей прежней концепции Концепция. Изменение в плане энергии и динамики. Мы были всегда славились эмбиентным звучанием. Новые песни гораздо более ритмичны более ориентированные на ритм и прямые, просто гораздо более энергичные И это действительно так. Лучший пример: композиция Crazy Love, построенная на басовой линии, к которой Эрл Зингер добавляет порцию соула, в то время как клавишные и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане. Swimswimswim работает с очень похожими элементами, дополненными голосом Кэт Коффи (Cath Coffey) Голос Cath Coffey (Stereo MCs / Terranova), сгущенный в неотразимый микс из неотразимый микс из приятных вибраций. Речь идет о груве, о черной музыке, - говорит Ричард Дорфмайстер. Я думаю, что в своем музыкальном сердце мы - афроамериканцы. Это то, что мы всегда любили. Музыка, которую мы любили в детстве, была американской и британской. Эти записи с теплым звучанием. Новый альбом звучит именно так - как результат прослушивания большого количества американской музыки.

Отзывы о товаре Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Венский дуэт Руперта Хубера и Рихарда Дорфмайстера, известный под именем Tosca, преподнесут сюрприз своим новым альбомом. До сих пор этот дуэт неразрывно ассоциировался с пышными звуковыми коллажами и приземленными звуками. Новый стиль Tosca сочетает в себе элементы авангарда, поп-музыки, соула, джаза и блюза, а Эрл Зингер и Кэт Коффи привносят в песни причудливые тексты. Хьюбер: Название Название Outta Here означает перемены, изменение нашей прежней концепции Концепция. Изменение в плане энергии и динамики. Мы были всегда славились эмбиентным звучанием. Новые песни гораздо более ритмичны более ориентированные на ритм и прямые, просто гораздо более энергичные И это действительно так. Лучший пример: композиция Crazy Love, построенная на басовой линии, к которой Эрл Зингер добавляет порцию соула, в то время как клавишные и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане. Swimswimswim работает с очень похожими элементами, дополненными голосом Кэт Коффи (Cath Coffey) Голос Cath Coffey (Stereo MCs / Terranova), сгущенный в неотразимый микс из неотразимый микс из приятных вибраций. Речь идет о груве, о черной музыке, - говорит Ричард Дорфмайстер. Я думаю, что в своем музыкальном сердце мы - афроамериканцы. Это то, что мы всегда любили. Музыка, которую мы любили в детстве, была американской и британской. Эти записи с теплым звучанием. Новый альбом звучит именно так - как результат прослушивания большого количества американской музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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