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Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 4
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 5
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 6
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 7
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 8
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Machu Picchu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 4
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 5
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 6
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 7
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 8
  • Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644818313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Machu Picchu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка

Это шестьдесят первый студийный альбом немецкой электронной музыкальной группы Tangerine Dream. Выпущенный в 2012 году лейблом Eastgate, он известен как альбом, состоящий из тем, вдохновленных одноименными руинами инков в Андах. Это шестой по счету альбом под названием» cupdisc меньшей продолжительности, а в 2019 году он был выпущен специальным изданием ко дню музыкального магазина.

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644818313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Machu Picchu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Это шестьдесят первый студийный альбом немецкой электронной музыкальной группы Tangerine Dream. Выпущенный в 2012 году лейблом Eastgate, он известен как альбом, состоящий из тем, вдохновленных одноименными руинами инков в Андах. Это шестой по счету альбом под названием» cupdisc меньшей продолжительности, а в 2019 году он был выпущен специальным изданием ко дню музыкального магазина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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