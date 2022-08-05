Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Machu Picchu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 624902
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644818313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Machu Picchu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка
Это шестьдесят первый студийный альбом немецкой электронной музыкальной группы Tangerine Dream. Выпущенный в 2012 году лейблом Eastgate, он известен как альбом, состоящий из тем, вдохновленных одноименными руинами инков в Андах. Это шестой по счету альбом под названием» cupdisc меньшей продолжительности, а в 2019 году он был выпущен специальным изданием ко дню музыкального магазина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644818313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.08.2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Machu Picchu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Это шестьдесят первый студийный альбом немецкой электронной музыкальной группы Tangerine Dream. Выпущенный в 2012 году лейблом Eastgate, он известен как альбом, состоящий из тем, вдохновленных одноименными руинами инков в Андах. Это шестой по счету альбом под названием» cupdisc меньшей продолжительности, а в 2019 году он был выпущен специальным изданием ко дню музыкального магазина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tangerine Dream - Machu Picchu (0802644818313) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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