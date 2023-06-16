Elton John - Leather Jackets (0602455160805) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Leather Jackets
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 624801
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455160805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Leather Jackets
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Leather Jackets (0602455160805) виниловая пластинка
Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Ремастеринг в Lurssen Sound, США, UMC/EMI завершает серию ремастеринговых винилов Элтона Джона, начатую в 2016 году. В нее вошли альбомы 21 At 33 и Ice On Fire. Также включены Jump Up!, Leather Jackets, Reg Strickes Back, первоначально выпущенный в июне 1988 года и получивший золотой сертификат в августе того же года, и The Fox, любимый поклонниками Элтона, который можно рассматривать как переходную работу между экспериментальными записями конца 70-х и его полным творческим возрождением два года спустя с Too Low For Zero.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455160805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Leather Jackets
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Ремастеринг в Lurssen Sound, США, UMC/EMI завершает серию ремастеринговых винилов Элтона Джона, начатую в 2016 году. В нее вошли альбомы 21 At 33 и Ice On Fire. Также включены Jump Up!, Leather Jackets, Reg Strickes Back, первоначально выпущенный в июне 1988 года и получивший золотой сертификат в августе того же года, и The Fox, любимый поклонниками Элтона, который можно рассматривать как переходную работу между экспериментальными записями конца 70-х и его полным творческим возрождением два года спустя с Too Low For Zero.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elton John - Leather Jackets (0602455160805) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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