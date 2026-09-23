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Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка

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Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 1
Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 2
Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 3
Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 4
Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Goo
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624783
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547349415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Goo
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dirty Boots, Tunic (Song For Karen), Mary-Christ, Kool Thing, Mote, My Friend Goo, Disappearer, Mildred Pierce, Cinderella's Big Score, Scooter And Jinx, Titanium Expos?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка

«Goo» - это 6-ой студийный альбом американской альтернативной рок группы «Sonic Youth», вышедший 26 июня 1990 года. «Goo» стал дебютным альбомом группы, вышедшим под лейблом «DGC». Альбом сохранил все узнаваемые черты стиля группы, оставшейся верной принципам нойз-эстетики и был записан в течении короткого промежутка времени в начале 1990 года на студиях звукозаписи «Sorcerer Sound Recording Studios» и «Greene St. Recording». «Goo» стал первым альбомом группы, вошедшим в «Billboard Top 100». «Sonic Youth» — это американская группа, образованная в Нью-Йорке в 1981 году и играющая экспериментальный рок. Группа оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока. Коллектив начал свой творческий путь в рамках направления «No Wave», однако, в дальнейшем, группа перешла к работе в широком стилистическом диапазоне. с элементами арт-перформанса, пост-панка и авангарда. «Sonic Youth» всегда увлекались экспериментами с гитарным звучанием, в ходе которых открыли для себя новые возможности использования диссонансных структур и фидбэка.

Отзывы о товаре Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547349415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Goo
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dirty Boots, Tunic (Song For Karen), Mary-Christ, Kool Thing, Mote, My Friend Goo, Disappearer, Mildred Pierce, Cinderella's Big Score, Scooter And Jinx, Titanium Expos?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Goo» - это 6-ой студийный альбом американской альтернативной рок группы «Sonic Youth», вышедший 26 июня 1990 года. «Goo» стал дебютным альбомом группы, вышедшим под лейблом «DGC». Альбом сохранил все узнаваемые черты стиля группы, оставшейся верной принципам нойз-эстетики и был записан в течении короткого промежутка времени в начале 1990 года на студиях звукозаписи «Sorcerer Sound Recording Studios» и «Greene St. Recording». «Goo» стал первым альбомом группы, вошедшим в «Billboard Top 100». «Sonic Youth» — это американская группа, образованная в Нью-Йорке в 1981 году и играющая экспериментальный рок. Группа оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока. Коллектив начал свой творческий путь в рамках направления «No Wave», однако, в дальнейшем, группа перешла к работе в широком стилистическом диапазоне. с элементами арт-перформанса, пост-панка и авангарда. «Sonic Youth» всегда увлекались экспериментами с гитарным звучанием, в ходе которых открыли для себя новые возможности использования диссонансных структур и фидбэка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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