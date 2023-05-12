Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Kwanza
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 624766
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 030 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448476180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Kwanza
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка
Фри-джаз, блюз и фанк через призму Африки на 180-граммовом виниле. Переведено с аналоговых лент! Эти записи 1969 года (выпущенные пять лет спустя, в 1974 году) сочетают в себе добросовестный фри-джаз Шеппа и смесь блюза и фанка через призму Африки, и все это в исполнении биг-бэнда. Духовая секция all-star с Джеймсом Сполдингом и Чарльзом Дэвисом на саксофоне, а также тромбонистом Грачаном Монкуром III лидируют в таких выдающихся песнях, как New Africa и Spoo Pee Doo. Этот альбом Verve By Request содержит переводы с аналоговых лент и ремастирован на 180-граммовом виниле, спрессованном в третьем издании. Мужчина в Детройте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDavid Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448476180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Kwanza
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Фри-джаз, блюз и фанк через призму Африки на 180-граммовом виниле. Переведено с аналоговых лент! Эти записи 1969 года (выпущенные пять лет спустя, в 1974 году) сочетают в себе добросовестный фри-джаз Шеппа и смесь блюза и фанка через призму Африки, и все это в исполнении биг-бэнда. Духовая секция all-star с Джеймсом Сполдингом и Чарльзом Дэвисом на саксофоне, а также тромбонистом Грачаном Монкуром III лидируют в таких выдающихся песнях, как New Africa и Spoo Pee Doo. Этот альбом Verve By Request содержит переводы с аналоговых лент и ремастирован на 180-граммовом виниле, спрессованном в третьем издании. Мужчина в Детройте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Archie Shepp - Kwanza (0602448476180) виниловая пластинка