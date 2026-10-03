Sepultura - Quadra (2Lp) (0727361515713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624756
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sepultura - Quadra (2Lp) (0727361515713) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Isolation, Means To An End, Last Time, Capital Enslavement, Ali, Raging Void, Guardians Of Earth, The Pentagram, Autem, Quadra, Agony Of Defeat, Fear Pain Chaos Suffering
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитAir - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитMuse - Black Holes And Revelations (0825646350919) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитEd Sheeran - + (Plus) (Orange Translucent) (5052498774906) винил...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитGreen Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитChic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитDepeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) в...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитJanis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитA-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) в...
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитEnya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Isolation, Means To An End, Last Time, Capital Enslavement, Ali, Raging Void, Guardians Of Earth, The Pentagram, Autem, Quadra, Agony Of Defeat, Fear Pain Chaos Suffering
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sepultura - Quadra (2Lp) (0727361515713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sepultura - Quadra (2Lp) (0727361515713) виниловая пластинка