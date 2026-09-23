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Seefeel, (Ch-Vox) Redux (0801061032517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seefeel, (Ch-Vox) Redux (0801061032517) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Seefeel, (Ch-Vox) Redux (0801061032517)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Seefeel, (Ch-Vox) Redux (0801061032517) виниловая пластинка
5 330 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seefeel, (Ch-Vox) Redux (0801061032517) виниловая пластинка

6-трековый мини-альбом (Ch-Vox) (Rephlex, 1996) был выпущен на Rephlex в обмен на два ремикса Aphex Twin в ранние годы Too Pure (Aphex Twin - большой поклонник Seefeel) и приобрел еще более экспериментальное направление. Расширенный двойной LP является первым переизданием с момента выхода оригинального релиза и включает целый бонусный LP, состоящий в основном из неизданных бонус-треков, ремастированных с оригинальных DAT-кассет Стефаном Бетке (Stefan Betke, Pole). Новое оформление от The Designers Republic.

Отзывы о товаре Seefeel, (Ch-Vox) Redux (0801061032517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
6-трековый мини-альбом (Ch-Vox) (Rephlex, 1996) был выпущен на Rephlex в обмен на два ремикса Aphex Twin в ранние годы Too Pure (Aphex Twin - большой поклонник Seefeel) и приобрел еще более экспериментальное направление. Расширенный двойной LP является первым переизданием с момента выхода оригинального релиза и включает целый бонусный LP, состоящий в основном из неизданных бонус-треков, ремастированных с оригинальных DAT-кассет Стефаном Бетке (Stefan Betke, Pole). Новое оформление от The Designers Republic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seefeel, (Ch-Vox) Redux (0801061032517) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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