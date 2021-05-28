Satyricon - The Shadowthrone (0840588144563) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2021
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
The Shadowthrone
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
В наличии
Код товара: 624731
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588144563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2021
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
The Shadowthrone
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Satyricon - The Shadowthrone (0840588144563) виниловая пластинка
The Shadowthrone - второй альбом блэк-металлической группы из Норвегии. Shadowthrone начинается с боевого кличя, который не оставляет у слушателя никаких сомнений - это не шутка! Гимн и прямой текст Hvite Krists D?d сделали эту песню любимой в концертах, а Фенриз из Darkthrone в шутку предложил ее в качестве национального гимна норвежского блэк-метала. Это атмосферный и симфонический альбом с сильным скандинавским оттенком. В нем меньше акустических гитар и средневекового влияния, он тяжелее и мрачнее дебютного, хотя и сохранил атмосферу. Samoth играл с Satyricon на этом альбоме, а рисовала его Таня Стене, которая делала классические рисунки для Darkthrone на их первых альбомах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588144563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2021
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
The Shadowthrone
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
The Shadowthrone - второй альбом блэк-металлической группы из Норвегии. Shadowthrone начинается с боевого кличя, который не оставляет у слушателя никаких сомнений - это не шутка! Гимн и прямой текст Hvite Krists D?d сделали эту песню любимой в концертах, а Фенриз из Darkthrone в шутку предложил ее в качестве национального гимна норвежского блэк-метала. Это атмосферный и симфонический альбом с сильным скандинавским оттенком. В нем меньше акустических гитар и средневекового влияния, он тяжелее и мрачнее дебютного, хотя и сохранил атмосферу. Samoth играл с Satyricon на этом альбоме, а рисовала его Таня Стене, которая делала классические рисунки для Darkthrone на их первых альбомах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
Satyricon - The Shadowthrone (0840588144563) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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