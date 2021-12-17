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Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка

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Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка - фото 1
Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка - фото 2
Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.12.2021
Исполнитель
Mario Rusca
Альбом (сингл)
Monochrome Blues
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка - фото 1
  • Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка - фото 2
  • Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624723
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Right Tempo
Barcode
[8019991886991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.12.2021
Исполнитель
Mario Rusca
Альбом (сингл)
Monochrome Blues
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка

Марио Руска, скорее всего, крупнейший из ныне живущих итальянских джазменов. Его основные влияния - композиторские способности Дюка Эллингтона и блестящий звук Хэмптона Хоуза. Он погрузился в гармонические изобретения невероятных пианистов 60-70-х годов: от Бада Пауэлла до Бобби Тиммонса, Уинтона Келли и Билла Эванса. Марио Руска был домашним пианистом Capolinea, самого важного итальянского джазового клуба 70-х и 80-х годов. Он продолжал выступать на важных национальных и международных площадках - представляя Италию в номинации Фортепианное соло на Международном фестивале в Варшаве и участвуя со своим квинтетом на Международном фестивале в Монреале. Он сотрудничал со множеством престижных имен: Чет Бейкер, Тони Скотт, Кертис Фуллер, Джерри Маллиган, Лу Дональдсон, Арт Фармер, Боб Берг, Ли Конитц, Душко Гойкович, Эл Грей, Кей Виндинг, а также Стефано Баньоли, Энрико Рава, Туллио Де Пископо, Кенни Кларк, Стэн Гетц, Джимми Оуэнс, Тутс Тилеманс, Джанни Бассо, Пеппер Адамс, Стив Лейси, Стив Гроссман, Франко Амброзетти, Вуди Шоу и Эдди Локджо Дэвис. В частности, с Джерри Маллиганом он гастролировал в 1976 году, а с Ли Коницем записал альбом Wheres The Blues? в конце 90-х. В этом отношении Suspension 1975 года с Туллио Де Пископо и Recreations 1976 года с феноменальным Ларри Ночеллой, играющим на саксофоне, по-прежнему остаются очень красивыми и современными записями. Как говорит Марио, В джазе ты выбираешь компаньонов, с которыми тебе легче всего общаться. должно быть взаимодействие, нужен ... способ чувствовать, вот почему ты выбираешь музыкантов, потому что они чувствуют то же, что и ты, или, если ничего другого, они следуют за тобой. Химия между ними тремя идеально согласована, синергетична. Барабаны Тони и бас Рикардо создают мягкий и необходимый ритмический гобелен, который никогда не мешает творческому мастерству лидера группы. Здесь Марио Руска интерпретирует самые динамичные джазовые стандарты. Блюз для Гвен Маккоя Тайнера, Блюзовая прогулка Лу Дональдсона, Блю Минор Сонни Кларка, Поворот Орнетта Коулмана, Басовый блюз Джона Колтрейна или даже Супер Джет Тэдда Дамерона. Вы не можете не представить себя на крыше кабриолета, улыбающегося и беззаботного, в то время как они путешествуют по сольным прогрессиям Turnaround и Super Jet. Мы должны подчеркнуть четыре оригинала, включенных в эту запись: Blue Dream (для Allerim), Tempo Blues, Double Horn e Monochrome Blues, чрезвычайно наводящие на размышления композиции, богатые интуицией и которые хорошо демонстрируют композиторские навыки Марио Руски и его способность играть блюз. MONOCHROME BLUES - победивший альбом для трио, который глубоко понравится самым требовательным слушателям джаза. Музыканты Марио Руска (фортепиано) Риккардо Фиораванти (бас) Тони Арко (ударные)



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Right Tempo
Barcode
[8019991886991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.12.2021
Исполнитель
Mario Rusca
Альбом (сингл)
Monochrome Blues
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Марио Руска, скорее всего, крупнейший из ныне живущих итальянских джазменов. Его основные влияния - композиторские способности Дюка Эллингтона и блестящий звук Хэмптона Хоуза. Он погрузился в гармонические изобретения невероятных пианистов 60-70-х годов: от Бада Пауэлла до Бобби Тиммонса, Уинтона Келли и Билла Эванса. Марио Руска был домашним пианистом Capolinea, самого важного итальянского джазового клуба 70-х и 80-х годов. Он продолжал выступать на важных национальных и международных площадках - представляя Италию в номинации Фортепианное соло на Международном фестивале в Варшаве и участвуя со своим квинтетом на Международном фестивале в Монреале. Он сотрудничал со множеством престижных имен: Чет Бейкер, Тони Скотт, Кертис Фуллер, Джерри Маллиган, Лу Дональдсон, Арт Фармер, Боб Берг, Ли Конитц, Душко Гойкович, Эл Грей, Кей Виндинг, а также Стефано Баньоли, Энрико Рава, Туллио Де Пископо, Кенни Кларк, Стэн Гетц, Джимми Оуэнс, Тутс Тилеманс, Джанни Бассо, Пеппер Адамс, Стив Лейси, Стив Гроссман, Франко Амброзетти, Вуди Шоу и Эдди Локджо Дэвис. В частности, с Джерри Маллиганом он гастролировал в 1976 году, а с Ли Коницем записал альбом Wheres The Blues? в конце 90-х. В этом отношении Suspension 1975 года с Туллио Де Пископо и Recreations 1976 года с феноменальным Ларри Ночеллой, играющим на саксофоне, по-прежнему остаются очень красивыми и современными записями. Как говорит Марио, В джазе ты выбираешь компаньонов, с которыми тебе легче всего общаться. должно быть взаимодействие, нужен ... способ чувствовать, вот почему ты выбираешь музыкантов, потому что они чувствуют то же, что и ты, или, если ничего другого, они следуют за тобой. Химия между ними тремя идеально согласована, синергетична. Барабаны Тони и бас Рикардо создают мягкий и необходимый ритмический гобелен, который никогда не мешает творческому мастерству лидера группы. Здесь Марио Руска интерпретирует самые динамичные джазовые стандарты. Блюз для Гвен Маккоя Тайнера, Блюзовая прогулка Лу Дональдсона, Блю Минор Сонни Кларка, Поворот Орнетта Коулмана, Басовый блюз Джона Колтрейна или даже Супер Джет Тэдда Дамерона. Вы не можете не представить себя на крыше кабриолета, улыбающегося и беззаботного, в то время как они путешествуют по сольным прогрессиям Turnaround и Super Jet. Мы должны подчеркнуть четыре оригинала, включенных в эту запись: Blue Dream (для Allerim), Tempo Blues, Double Horn e Monochrome Blues, чрезвычайно наводящие на размышления композиции, богатые интуицией и которые хорошо демонстрируют композиторские навыки Марио Руски и его способность играть блюз. MONOCHROME BLUES - победивший альбом для трио, который глубоко понравится самым требовательным слушателям джаза. Музыканты Марио Руска (фортепиано) Риккардо Фиораванти (бас) Тони Арко (ударные)


Теги товара: Джаз
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Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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