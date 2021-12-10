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Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка

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Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.12.2021
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
Forfolks
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.12.2021
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
Forfolks
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка

Jeff Parkers Forfolks — Новый Альбом Сольных Гитарных Работ — Был Записан Грэмом Гибсоном В Студии Sholo В Альтадене, Калифорния (Она Же Jeffs House). Более Двух Дней В Июне 2021 Года. Он Включает В Себя Интерпретации “Ugly Beauty” Телониуса Монка И Стандартной “My Ideal”, А Также Шесть Оригинальных Композиций, Включая Four Folks, La Jet?e (Мелодию, Которую Он Записал С Tortoise В 1998 Году), И Четыре Совершенно Новых Многослойных Произведения, Сочетающих Мелодическую Импровизацию С Электронной Текстуры. “Особенно Приятно Слышать, Как Джефф Играет Соло”, - Пишет Ветеран Чикагского Музыканта И Давний Сотрудник Parker Мэтью Лакс В Своих Заметках Для Forfolks. “Он Необычайно Самоотверженный Импровизатор, Часто Излагающий И Подчеркивающий Вклад Своих Товарищей По Группе… Однако На Этой Записи Он Сам По Себе, К Нему Присоединяются Только Его Собственные Идеи, Закольцованные Или Замороженные, Чтобы Воплотить Музыку, Которую Он Создает В Своем Воображении. Слушая, как Он Создает Целые Звуковые Миры На Основе Этих Восьми Подборок, Мы получаем возможность

Отзывы о товаре Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.12.2021
Исполнитель
Jeff Parker
Альбом (сингл)
Forfolks
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Jeff Parkers Forfolks — Новый Альбом Сольных Гитарных Работ — Был Записан Грэмом Гибсоном В Студии Sholo В Альтадене, Калифорния (Она Же Jeffs House). Более Двух Дней В Июне 2021 Года. Он Включает В Себя Интерпретации “Ugly Beauty” Телониуса Монка И Стандартной “My Ideal”, А Также Шесть Оригинальных Композиций, Включая Four Folks, La Jet?e (Мелодию, Которую Он Записал С Tortoise В 1998 Году), И Четыре Совершенно Новых Многослойных Произведения, Сочетающих Мелодическую Импровизацию С Электронной Текстуры. “Особенно Приятно Слышать, Как Джефф Играет Соло”, - Пишет Ветеран Чикагского Музыканта И Давний Сотрудник Parker Мэтью Лакс В Своих Заметках Для Forfolks. “Он Необычайно Самоотверженный Импровизатор, Часто Излагающий И Подчеркивающий Вклад Своих Товарищей По Группе… Однако На Этой Записи Он Сам По Себе, К Нему Присоединяются Только Его Собственные Идеи, Закольцованные Или Замороженные, Чтобы Воплотить Музыку, Которую Он Создает В Своем Воображении. Слушая, как Он Создает Целые Звуковые Миры На Основе Этих Восьми Подборок, Мы получаем возможность
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Parker - Forfolks (0789993991952) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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