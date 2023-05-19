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Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка

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Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 1
Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 2
Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 3
Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 4
Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 5
Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 6
Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Fats Navarro
Альбом (сингл)
The Fabulous
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 1
  • Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 2
  • Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 3
  • Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 4
  • Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 5
  • Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 6
  • Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624578
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455077127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Fats Navarro
Альбом (сингл)
The Fabulous
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка

The Fabulous Fats Navarro Volume 1 - сборник записей 1947 года знакового американского джазового трубача Фэтса Новарро. Теодор Фэтс Наварро (Fats Navarro) (24 сентября 1923 г. - 6 июля 1950 г.) - американский джазовый трубач. В 1940-х годах он стал пионером стиля бибоп в джазовой импровизации. Музыкант оказал сильное стилистическое влияние на многих других исполнителей, включая Клиффорда Брауна. В 1982 г. Наварро был введен в Зал славы журнала DownBeat. Наварро играл в биг-бэндах Энди Кирка, Билли Экстайна, Бенни Гудмена и Лайонела Хэмптона, участвовал в сессиях записи небольших групп с Кенни Кларком, Тэддом Дамероном, Эдди Локджоу Дэвисом, Коулменом Хокинсом, Иллинойсом Жаке, Говардом МакГи и Бадом Пауэллом.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455077127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Fats Navarro
Альбом (сингл)
The Fabulous
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Fabulous Fats Navarro Volume 1 - сборник записей 1947 года знакового американского джазового трубача Фэтса Новарро. Теодор Фэтс Наварро (Fats Navarro) (24 сентября 1923 г. - 6 июля 1950 г.) - американский джазовый трубач. В 1940-х годах он стал пионером стиля бибоп в джазовой импровизации. Музыкант оказал сильное стилистическое влияние на многих других исполнителей, включая Клиффорда Брауна. В 1982 г. Наварро был введен в Зал славы журнала DownBeat. Наварро играл в биг-бэндах Энди Кирка, Билли Экстайна, Бенни Гудмена и Лайонела Хэмптона, участвовал в сессиях записи небольших групп с Кенни Кларком, Тэддом Дамероном, Эдди Локджоу Дэвисом, Коулменом Хокинсом, Иллинойсом Жаке, Говардом МакГи и Бадом Пауэллом.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Fats Navarro - The Fabulous (0602455077127) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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