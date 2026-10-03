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Metallica, Hardwired... To Self-Destruct (0858978005288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica, Hardwired... To Self-Destruct (0858978005288) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Metallica, Hardwired... To Self-Destruct (0858978005288) - фото 1
Виниловая пластинка Metallica, Hardwired... To Self-Destruct (0858978005288) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Metallica, Hardwired... To Self-Destruct (0858978005288) - фото 1
  • Виниловая пластинка Metallica, Hardwired... To Self-Destruct (0858978005288) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624536
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica, Hardwired... To Self-Destruct (0858978005288) виниловая пластинка

Двойное прессование 180-граммовой виниловой пластинки, включая цифровую загрузку. Релиз 2016 года, 11-й студийный альбом the metal monarchs. Запрограммированный... To Self-Destruct - первый студийный альбом участника Зала славы рок-н-ролла, удостоенный премии Грэмми, после мультиплатинового Death Magnetic 2008 года. Запрограммированный... To Self-Destruct был спродюсирован Грегом Фидельманом, который спроектировал и смикшировал Death Magnetic. Metallica была образована в 1981 году барабанщиком Ларсом Ульрихом и гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и стала одной из самых влиятельных и коммерчески успешных рок-групп в истории, продав 110 миллионов альбомов по всему миру и выступая перед миллионами поклонников буквально на всех семи континентах. Они выпустили несколько мультиплатиновых альбомов, включая Metallica 1991 года выпуска (обычно называемый The Black Album), с продажами почти в 17 миллионов копий только в Соединенных Штатах, что делает его самым продаваемым альбомом в истории Soundscan.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Двойное прессование 180-граммовой виниловой пластинки, включая цифровую загрузку. Релиз 2016 года, 11-й студийный альбом the metal monarchs. Запрограммированный... To Self-Destruct - первый студийный альбом участника Зала славы рок-н-ролла, удостоенный премии Грэмми, после мультиплатинового Death Magnetic 2008 года. Запрограммированный... To Self-Destruct был спродюсирован Грегом Фидельманом, который спроектировал и смикшировал Death Magnetic. Metallica была образована в 1981 году барабанщиком Ларсом Ульрихом и гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и стала одной из самых влиятельных и коммерчески успешных рок-групп в истории, продав 110 миллионов альбомов по всему миру и выступая перед миллионами поклонников буквально на всех семи континентах. Они выпустили несколько мультиплатиновых альбомов, включая Metallica 1991 года выпуска (обычно называемый The Black Album), с продажами почти в 17 миллионов копий только в Соединенных Штатах, что делает его самым продаваемым альбомом в истории Soundscan.
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