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Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка

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Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка - фото 1
Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spheres
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка - фото 1
  • Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624392
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388127011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spheres
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка

Spheres - шестой студийный альбом канадской индустриальной/электронной музыкальной группы Delerium 1994 года. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах всегда записываются приглашенные вокалистки.

Отзывы о товаре Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388127011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spheres
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Spheres - шестой студийный альбом канадской индустриальной/электронной музыкальной группы Delerium 1994 года. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах всегда записываются приглашенные вокалистки.
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