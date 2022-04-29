Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Delerium - Spheres (coloured) (0782388127011) виниловая пластинка
Spheres - шестой студийный альбом канадской индустриальной/электронной музыкальной группы Delerium 1994 года. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах всегда записываются приглашенные вокалистки.
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