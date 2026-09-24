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Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка

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Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 1
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 2
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 3
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 4
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 5
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 6
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 7
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 8
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 9
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 10
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 11
Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 1
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 2
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 3
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 4
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 5
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 6
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 7
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 8
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 9
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 10
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 11
  • Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722106
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Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка
4 890 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964197020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shy Boy, Nine Million Bicycles, Piece By Piece, Halfway Up the Hindu Kush, Blues in the Night, Spider's Web, Blue Shoes, On the Road Again, Thankyou, Stars, Just Like Heaven, I Cried for You, I Do Believe in Love, Cry Baby Cry, Market Day in Guernica, Stardust, It's Only Pain, Lucy in the Sky With Diamonds (Acoustic Version), Shy Boy (Live in Dusseldorf), Fancy (Live in Dusseldorf), Half Full (Early Demo), I Done Alone (Early Demo), I Cried for You (Early Demo)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка

Piece by Piece — второй студийный альбом британской певицы Кэти Мелуа, выпущенный в 2005 году. В Великобритании альбом дебютировал на первой строчке с продажами 120 459 копий за первую неделю. Для этого издания на двойном виниле в честь 20-летия альбом был ремастирован в лондонской студии Metropolis и дополнен обширным бонусным материалом, включая би-сайды, записи живых выступлений и ранее не издававшиеся демо-записи из архивов Кэти. Второй альбом Кэти Мелуа «Piece By Piece» (2005) вышел вслед за ее побившим рекорды дебютным альбомом «Call Off the Search» и закрепил за ней статус одной из самых успешных молодых исполнительниц Великобритании. В свои 21 год Кэти представила зрелую, уверенную и эмоционально насыщенную коллекцию песен, которая нашла отклик у публики по всему миру. Альбом стал мультиплатиновым в Европе и включал несколько хит-синглов, самым известным из которых стал «Nine Million Bicycles», ставший международной классикой и одной из самых любимых песен Кэти. Сочетая в себе элементы фолка, блюза, поп-музыки и джаза, «Piece By Piece» продемонстрировал самобытный голос Кэти и её растущее мастерство.

Отзывы о товаре Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964197020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shy Boy, Nine Million Bicycles, Piece By Piece, Halfway Up the Hindu Kush, Blues in the Night, Spider's Web, Blue Shoes, On the Road Again, Thankyou, Stars, Just Like Heaven, I Cried for You, I Do Believe in Love, Cry Baby Cry, Market Day in Guernica, Stardust, It's Only Pain, Lucy in the Sky With Diamonds (Acoustic Version), Shy Boy (Live in Dusseldorf), Fancy (Live in Dusseldorf), Half Full (Early Demo), I Done Alone (Early Demo), I Cried for You (Early Demo)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Piece by Piece — второй студийный альбом британской певицы Кэти Мелуа, выпущенный в 2005 году. В Великобритании альбом дебютировал на первой строчке с продажами 120 459 копий за первую неделю. Для этого издания на двойном виниле в честь 20-летия альбом был ремастирован в лондонской студии Metropolis и дополнен обширным бонусным материалом, включая би-сайды, записи живых выступлений и ранее не издававшиеся демо-записи из архивов Кэти. Второй альбом Кэти Мелуа «Piece By Piece» (2005) вышел вслед за ее побившим рекорды дебютным альбомом «Call Off the Search» и закрепил за ней статус одной из самых успешных молодых исполнительниц Великобритании. В свои 21 год Кэти представила зрелую, уверенную и эмоционально насыщенную коллекцию песен, которая нашла отклик у публики по всему миру. Альбом стал мультиплатиновым в Европе и включал несколько хит-синглов, самым известным из которых стал «Nine Million Bicycles», ставший международной классикой и одной из самых любимых песен Кэти. Сочетая в себе элементы фолка, блюза, поп-музыки и джаза, «Piece By Piece» продемонстрировал самобытный голос Кэти и её растущее мастерство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katie Melua - Piece By Piece - Deluxe (4099964197020) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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