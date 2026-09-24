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Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка

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Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 7
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 8
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 9
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Street Angel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 7
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 8
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 9
  • Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497826896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Street Angel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497826896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Street Angel
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue denim, Gretta, Street angel, Docklands, Listen to the rain, Destiny, Unconditional love, Love is like a river, Rose garden, Maybe love, Just like a woman, Kick it, Jane


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Nicks - Street Angel (coloured) (0603497826896) виниловая пластинка – стоимость товара 4990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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