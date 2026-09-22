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Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка

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Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка - фото 1
Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка - фото 2
Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Common Ground
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718030
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Common Ground
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Maybe A Fool, Open Book, Her Other Man, Common Ground, Danger Zone, Hudson Had Help, Loaded Gun, Song For My Guitar, Eyes Of A Child, No Regrets, Wrapped Up In The Blues, Excess Baggage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка

2LP — полупрозрачный зелёный винил 180 г, включает вкладыш с текстами песен, юбилейное издание к 15-летию, 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Включает вкладыш с текстами песен. После выхода в 2010 году альбом Уолтера Траута « Common Ground» вернулся на винил — впервые в формате двух виниловых пластинок. Этот высоко оцененный критиками альбом американского блюзового гитариста, певца и автора песен достиг 6-го места в чарте Billboard Blues, а также произвел фурор в британских чартах. Альбом представляет собой коллекцию мощных, эмоционально насыщенных песен, включая, среди прочего, треки «Maybe A Fool» «Common Ground» и «Her Other Man» . Продюсером «Common Ground» выступил легендарный продюсер и лауреат премии «Грэмми» Джон Портер известный по работе с такими иконами блюза, как Би Би Кинг и Бадди Гай . В записи приняли участие первоклассные музыканты Кенни Аронофф Джеймс «Хатч» Хатчинсон и Джон Клири каждый из которых привнес глубину и мастерство в динамичные аранжировки.

Отзывы о товаре Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Common Ground
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Maybe A Fool, Open Book, Her Other Man, Common Ground, Danger Zone, Hudson Had Help, Loaded Gun, Song For My Guitar, Eyes Of A Child, No Regrets, Wrapped Up In The Blues, Excess Baggage
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
2LP — полупрозрачный зелёный винил 180 г, включает вкладыш с текстами песен, юбилейное издание к 15-летию, 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Включает вкладыш с текстами песен. После выхода в 2010 году альбом Уолтера Траута « Common Ground» вернулся на винил — впервые в формате двух виниловых пластинок. Этот высоко оцененный критиками альбом американского блюзового гитариста, певца и автора песен достиг 6-го места в чарте Billboard Blues, а также произвел фурор в британских чартах. Альбом представляет собой коллекцию мощных, эмоционально насыщенных песен, включая, среди прочего, треки «Maybe A Fool» «Common Ground» и «Her Other Man» . Продюсером «Common Ground» выступил легендарный продюсер и лауреат премии «Грэмми» Джон Портер известный по работе с такими иконами блюза, как Би Би Кинг и Бадди Гай . В записи приняли участие первоклассные музыканты Кенни Аронофф Джеймс «Хатч» Хатчинсон и Джон Клири каждый из которых привнес глубину и мастерство в динамичные аранжировки.
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