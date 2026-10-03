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Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка

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Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 1
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 2
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 3
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 4
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 5
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 6
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 7
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 1
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 2
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 3
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 4
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 5
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 6
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 7
  • Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624289
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904018719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
House
Трек-лист
Red Alert, Good Luck, Romeo, Oh My Gosh, Bingo Bango, Where's Your Head At, Rendez-Vu, Jump N' Shout, Lucky Star, Plug It In, U Don't Know Me, Your Thing, Jus 1 Kiss, Flylife, Samba Magic
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка

Basement Jaxx - британский дуэт в жанре электронной танцевальной музыки, созданный в 1994 году в Лондоне, состоящий из Саймона Рэтклиффа и Феликса Бакстона. Дуэт играет в основном хаус-музыку, выпустил шесть студийных альбомов (один из которых получил премию "Грэмми") и сборник синглов, известен своими ремиксами песен популярных исполнителей, среди них Мисси Эллиот и Джастин Тимберлейк.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904018719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
House
Трек-лист
Red Alert, Good Luck, Romeo, Oh My Gosh, Bingo Bango, Where's Your Head At, Rendez-Vu, Jump N' Shout, Lucky Star, Plug It In, U Don't Know Me, Your Thing, Jus 1 Kiss, Flylife, Samba Magic
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Basement Jaxx - британский дуэт в жанре электронной танцевальной музыки, созданный в 1994 году в Лондоне, состоящий из Саймона Рэтклиффа и Феликса Бакстона. Дуэт играет в основном хаус-музыку, выпустил шесть студийных альбомов (один из которых получил премию "Грэмми") и сборник синглов, известен своими ремиксами песен популярных исполнителей, среди них Мисси Эллиот и Джастин Тимберлейк.


Теги товара: Цветной винил
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