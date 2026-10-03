Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624289
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904018719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
House
Трек-лист
Red Alert, Good Luck, Romeo, Oh My Gosh, Bingo Bango, Where's Your Head At, Rendez-Vu, Jump N' Shout, Lucky Star, Plug It In, U Don't Know Me, Your Thing, Jus 1 Kiss, Flylife, Samba Magic
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка
Basement Jaxx - британский дуэт в жанре электронной танцевальной музыки, созданный в 1994 году в Лондоне, состоящий из Саймона Рэтклиффа и Феликса Бакстона. Дуэт играет в основном хаус-музыку, выпустил шесть студийных альбомов (один из которых получил премию "Грэмми") и сборник синглов, известен своими ремиксами песен популярных исполнителей, среди них Мисси Эллиот и Джастин Тимберлейк.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - By The Way (0093624814016) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904018719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
House
Трек-лист
Red Alert, Good Luck, Romeo, Oh My Gosh, Bingo Bango, Where's Your Head At, Rendez-Vu, Jump N' Shout, Lucky Star, Plug It In, U Don't Know Me, Your Thing, Jus 1 Kiss, Flylife, Samba Magic
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Basement Jaxx - британский дуэт в жанре электронной танцевальной музыки, созданный в 1994 году в Лондоне, состоящий из Саймона Рэтклиффа и Феликса Бакстона. Дуэт играет в основном хаус-музыку, выпустил шесть студийных альбомов (один из которых получил премию "Грэмми") и сборник синглов, известен своими ремиксами песен популярных исполнителей, среди них Мисси Эллиот и Джастин Тимберлейк.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Basement Jaxx - The Singles (coloured) (0634904018719) виниловая пластинка